De nieuwe Subaru Forester in detail

e Japanse autobouwer lanceert nu ook in Europa zijn vernieuwde Forester. Het vorige model dateerde van in 1997 en kon wereldwijd op behoorlijk wat bijval rekenen. De basisingrediënten voor het nieuwe model zijn dan ook nog steeds dezelfde; de stabiliteit en veelzijdigheid van integrale vierwielaandrijving, horizontaal geplaatste boxermotoren voor een laag zwaartepunt en een relatief grote bodemvrijheid voor de occasionele terreinuitstapjes.

De Forester, die met de wijzigingen 4,45m lang, 1,73m breed en 1,59m hoog is, krijgt een hertekende voorzijde met wat gefronste lichtunits die voortaan voorzien zijn van helder afdeklglas en een zwarte achtergrond. Een aangepast radiatorrooster met horizontale lamellen en een hertekende bumper met nieuwe ronde lichtblokken maakt het plaatje vooraan compleet. Aan de achterzijde maakten de klassieke rechthoekige lichtblokken plaats voor kleinere driehoekige exemplaren. De kofferklep werd daardoor wat meer V-vormig en biedt plaats aan een grotere achterruit. Als vanzelfsprekend werd ook hier de bumper herzien. De brede gewelfde wielkasten zijn door een toename van spoorbreedte voor- en achteraan, met het bijhorende positieve effect op de stabiliteit, wat beter gevuld. Er zijn ook enkele nieuwe kleuren verkrijgbaar, waaronder tweekleuren-combinaties voor de X-uitvoeringen. Dan worden de bumpers en de beschermpanelen onderaan de deuren in een contrasterende kleur uitgevoerd. Voortaan zijn de motorkap, de bumperbalken, het zonnedakframe en de dakrails in aluminium uitgevoerd. Een lager totaalgewicht en een lager zwaartepunt zijn daarvan het gevolg. Het koetswerk is ook aerodynamischer dan dat van z?n voorganger.

Het interieur is volledig nieuw en uitgevoerd in moderne en sportief ogende materialen. Het centrale medaillon in de middenconsole van het nieuwe T-vormige dashboard is uitgevoerd in zilver-metallic terwijl het instrumentenbord drie relatief diep geplaatste ronde klokken kreeg. Centraal staat de snelheidsmeter geflankeerd door de toerenteller aan de rechterzijde en een gecombineerde brandstof- koelwatertemperatuurmeter aan de linkerzijde. Allerlei prullaria kan je kwijt in opbergvakken in de deuren, de centrale console (met aparte 12V-aansluiting), de dakconsole en een opbergvakje centraal op het dashboard. In de koffer kan je tot 1.629l kwijt.

Subaru biedt het nieuwe model aan met twee verfijnde boxermotoren (2.0 X en 2.0XT), twee uitrustingsniveau's (normaal en ?full?) en twee transmissies (automaat en handgeschakeld). De tweeliter van de X is goed voor 125pk, terwijl de XT een turbogeblazen variant met dezelfde inhoud en een vermogen van 177pk onder de kap krijgt. De standaardmotor neemt in combinatie met de handbak genoegen met 8,5l/100km. De turboversie eindigt met dezelfde bak logischerwijs wat hoger, met een gemiddeld verbruikscijfer van 9,8l/100km.

Het All Wheel Drive systeem verdeelt het koppel automatisch over de voor- en achteras. In normale omstandigheden bedraagt die verdeling 50/50 voor de handgeschakelde versies en 60/40 voor de automatische transmissies. Het systeem stuurt op ogenblikken dat de grip gecompromitteerd wordt automatisch motorkoppel naar de wielen die het minste doorslippen (en dus het meeste grip hebben). De verfijningen aan zowel de handbak als de viertraps elektronisch gestuurde automaat hebben tot gevolg dat trillingen en kleine schokjes voortaan tot het verleden zouden moeten behoren. De handgeschakelde vijfbak is gekoppeld aan een compact sperdifferentieel om de gewichtsbalans en de koppeldistributie te optimaliseren. De 2.0 X versies met deze transmissie zijn bovendien uitgerust met een hoge en een lage gearing. Voorts zijn alle handgeschakelde Foresters voorzien van een Hill Holder. Die functie bedient de handrem zodat het onopzettelijk achteruitbollen op hellingen vermeden wordt. Een functie waarover met name de gebruikers van een aanhanger of caravan tevreden zijn (de X mag tot 1.500kg trekken, de XT kan zelfs 1.800kg slepen). Het onderstel en de ophanging, met McPherson veerpoten voor en een onafhankelijk systeem met dubbele draagarmen achter, zijn opnieuw afgesteld om nog meer stijfheid, stabiliteit en stuurcontact te geven.

Om de veiligheid aan boord naar een hoger niveau te tillen werden de bumpers en de zijbalken in de flanken versterkt. Driepuntsgordels op alle zitplaatsen -vooraan met spanners en spankrachtbegrenzers- zijn standaard, net< als 3 hoofdsteunen achteraan, actieve hoofdsteunen vooraan en ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes. Frontale plofkussens zijn standaard op alle modellen. Zijairbags zitten ook op de XT modellen en worden als optie aangeboden op de X uitvoeringen.

Vanaf deze maand staat de Forester bij de Belgische dealers. De Forester AWD 2.0 X met handgeschakelde bak is de goedkoopste voor € 20.995. De AWD 2.0 X met automaat gaat voor € 22.495 met u mee naar huis. Voor de Full-uitvoering van deze versies moet u steeds € 1.900 dieper in de buidel tasten. Met de turbomotor (XT) krijgt u de extra uitrusting er altijd bij. Als u zelf schakelt, kan dat voor € 27.995. Laat u het schakelen liever aan de techniek over, dan kost het u € 29.795.