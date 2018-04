Mercedes Vision GST zeker in 2004

Door: BV

O

p een dealerconferentie in Canada bevestigde de directie de bouw van de Vision GST. Die luxueuze mengeling van klassieke koetswerkstijlen als een berline, break en ook een SUV is als concept car niet minder dan 5,15m lang en biedt alle inzittenden op de drie aanwezige zetelrijen optimaal comfort.

Vanaf eind 2004 moet de productieversie, die sinds de voorstelling van de Concept Car op het Autosalon van Detroit in januari van dit jaar in een recordtempo ontwikkeld werd, in de VS van de band lopen. Mercedes zal tegen die tijd 600 miljoen dollar investeren in de uitbreiding van de Tuscaloosa-fabriek in Alabama. Daar wordt sinds 1997 ook al de M-Klasse gebouwd. Een marktintroductie in de VS volgt kort na de productiestart. Wanneer de GST naar Europa komt is nog niet geweten.