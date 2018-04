AMG offensief voor Mercedes E-, S- en CL-Klasse

Door: BV

I

n de recent gelanceerde E-Klasse ontwikkelt die motor 476pk bij 6.100t/min. Het maximale koppel van 700Nm is constant ter beschikking tussen 2.650 en 4.500t/min. Daarmee heb je 100 op de teller na amper 4,7sec en passeer je de kaap van 200km/u na 16,1sec. De topsnelheid is zoals steeds elektronisch begrensd op 250km/u. In vergelijking met het riante vermogen, vraagt de motor een bescheiden 12,9l kostbaar vocht voor elke 100km in de gemengde cyclus.

Vanzelfsprekend is de E aangepast aan het toegenomen vermogen. AMG nam de Airmatic DC II semi-actieve luchtvering onder handen (aangepaste sturing, dempers en stabilisatorstangen) en paste het remsysteem aan met intern geventileerde en geperforeerde schijven rondom (vooraan met een diameter van 36cm en een dikte van 3,6cm, achteraan met een doorsnede van 33cm en een dikte van 2,6cm). Een stalen achteras met gekoeld differentieel en massieve 265/35 ZR18 rubbers achteraan en 245/40 ZR18 banden vooraan houden de krachten in het gareel. Aangepaste spoilers, specifieke velgen en badges en niet in het minst de twee dubbele ovalen uitlaten verraden dat het niet om een gewone E-Klasse gaat.

Het interieur van de supersportieve berline onderscheidt zich door het instrumentenbord met ronde wijzerplaten (met een snelheidsmeter tot 320km/u), een specifieke nappa/nubuk ledercombinatie die in drie kleuren verkrijgbaar is, het AMG-sportstuur en natuurlijk de talrijk aanwezige V8 Kompressor en AMG-logo’s.

De S 55 AMG en de CL 55 AMG leggen identiek dezelfde cijfers voor; het vermogen piekt op 500pk bij 6.100t/min terwijl het maximale koppel van 700Nm ditmaal tussen 2.750 en 4.500t/min geleverd wordt. Het spurtje naar 100km kan in 4,8sec. Vanuit stilstand heb je na 16,3sec 200km/u op de teller staan. Ook hier is de topsnelheid elektronisch begrensd op 250km/u. Het verbruik bedraagt 13,2l/100km.

Beide topversies worden steeds aangeboden met Active Body Control. Dat ophangingsysteem minimaliseert de koetswerkbewegingen tijdens het rijden en geeft de bestuurder de keuze uit een radicaal sportieve of een meer op comfort afgestelde afstelling. Uiterlijk zijn de wijzigingen vergelijkbaar met die van de E-Klasse, met een aangepaste koetswerkkit, twee dubbele uitlaten en AMG 18-duimsvelgen. Het interieur krijgt eveneens de sportieve ledercombinatie, sportstuur en aangepast instrumentenbord. De S 55 AMG is de enige die ook nog zetels krijgt waarvan de zijdelingse steun zich, door middel van opblaasbare kussentjes, automatisch aanpast aan de situatie.