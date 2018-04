Dit is de Opel Signum

Door: BV

et is al langer geweten dat Opel werkt aan een productieversie van de Signum². Die concept car werd op het Autosalon van Frankfurt in september 2001 voor het eerst aan het publiek getoond en was ook al op het Brusselse autosalon in januari van dit jaar op Belgische bodem te bewonderen. Op de definitieve voorstelling van de productieversie is het nog wachten tot maart volgend jaar, maar dit zijn alvast de eerste gegevens. Kort na het Autosalon van Genève 2003 zal hij in de showroom verschijnen.

Opel wil met de Signum, die binnen de Vectra-reeks de toppositie krijgt, een volledige nieuwe markt aanboren en vooral klanten bij de concurrentie gaan wegsnoepen. Dat moet lukken met de aparte vormgeving, het flexibele interieur en uitstekende rijeigenschappen. De Signum wordt dan wel slechts 4cm langer dan de gewone Vectra 4-deurs, de wielbasis nam met 13cm toe. Dat is bevorderlijk voor het comfort en de interieurruimte terwijl het eveneens zorgt voor de korte overhangen die het koetswerk een grotere dynamische uitstraling geven. De voorzijde is specifiek, al draagt ze duidelijk de kenmerken van de nieuwe Vectra. Het profiel, met grote ramen en een opmerkelijk dikke C-stijl en de achterzijde met bolle achterruit en fors uitgewerkte bumpers is wel apart.

In het interieur vinden we een achterbank voor drie personen die over een afstand van 13cm te verschuiven valt. Zo kan geopteerd worden voor maximale beenruimte of een kofferinhoud van 480l (met de zetels maximaal naar voren geschoven). In het zitkussen van het middelste deel zit een bergvak verstopt terwijl de rugleuning eveneens als armsteun naar voren geklapt kan worden. Helemaal nieuw wordt de Travel Assistant. Die kan verankerd worden tussen de twee buitenste zitplaatsen achteraan en bevat twee uitklapbare bladen, een koelbox, een vuilbakje, bekerhouders, een elektrisch stopcontact en een houder voor een draagbare dvd-speler met afzonderlijke bediening van het audiosysteem voor elke zitplaats achteraan. Een dakconsole met opbergvakjes zorgt voor extra bergruimte. De achterbank kan natuurlijk ook neergeklapt worden. Er ontstaat dan een volledig vlakke vloer terwijl de laadcapaciteit 1.400l bedraagt.

Onder de kap komen alvast drie nieuwe Ecotec motoren; een 2.2 benzine van 155pk, een 2.0 benzine met turbo die 175pk zal ontwikkelen en een nieuwe 3.0 V6 common-rail dieselmotor die 177 paarden sterk zal zijn. Andere technische innovaties omvatten een adaptief koplampsysteem AFL (Adaptive Forward Lighting) met bi-xenonlampen en een orthopedisch geperfectioneerde en geklimatiseerde bestuurderszetel die op acht verschillende manieren kan worden ingesteld.

Met nieuwe innovatieve concepten als de Signum wil Opel een krachtig signaal zenden aan de autowereld en zichzelf als autobouwer weer op het voorplan plaatsen.