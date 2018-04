Volvo Safety onderzoek met zwangere crashdummy

Door: BV

H

et veiligheidscentrum van de Zweedse autobouwer heeft een virtuele zwangere crashdummy ontwikkeld. Terwijl de veelomvattende veiligheidssystemen in de moderne wagens vrijwel iedereen beschermen, geniet de ongeboren baby tot op heden geen enkele specifieke bescherming. Er is zelfs zo goed als niet bekend over het lot van foetussen bij aanrijdingen.

Daarin zou nu verandering moeten komenij De testdummy moet de onderzoekers in staat stellen de gevolgen van een ongeval voor de baby beter in kaart te brengen. Volvo opteerde voor een virtuele vrouw van gemiddelde lengte in het laatste stadium van haar zwangerschap. Op dat ogenblik is de kans op letsel voor de baby immers het grootste. Een specifiek voordeel van het gebruik van een computersimulatie zit in de mogelijkheid om zowel de moeder als de baby groter of kleiner te maken.

Het gebruik van de gordel, een item dat bij zwangere vrouwen dikwijls in vraag wordt gesteld, maar waar specialisten geen sluitend en onderbouwd antwoord op kunnen geven, zal als eerste onderzocht worden. Het computermodel maakt het immers mogelijk om tot in het kleinste detail te zien hoe de autogordel zich beweegt ten opzichte van de baarmoeder, de placenta en de foetus.

Het onderzoek moet op termijn leiden tot meer inzicht en een betere bescherming.