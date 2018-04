Volkswagen Touran: eerste gegevens

Door: BV

H

et aanbod van Volkswagen wordt tijdens het eerste kwartaal van volgend jaar uitgebreid met de langverwachte monovolume op basis van de Golf. De Touran, die naar alle waarschijnlijkheid op het autosalon van Parijs aan het grote publiek zal getoond worden, meet 4,39m in de lengte, 1,79m in de breedte en 1,63m in de hoogte. Daarmee is het model zoals verwacht een gedoodverfde concurrent voor de Citroën Picasso, Renault Megane, Mitsubishi Space Star en bovenal de Opel Zafira. Het model zal immers net als die laatste plaats kunnen bieden aan zeven inzittenden. De tweede zetelrij bestaat uit drie individuele zetels die naar believen versteld, dichtgeplooid of verwijderd kunnen worden. Een derde zitrij met plaats voor twee personen is optioneel en vindt net als bij de Zafira in ongebruikte toestand een plaatsje onder de vloer. Met vijf zitplaatsen in gebruik kan je in de koffer nog steeds meer dan 600l bagage kwijt. De laadcapaciteit bedraagt 650kg. Volkswagen heeft er ook alles aan gedaan om het interieur zo gerieflijk mogelijk te makenij er zijn niet minder dan 39 verschillende opbergvakjes.

De Touran, waarmee Volkswagen met de derde lancering op rij -na de luxeterreinwagen Touareg en de limousine Phaeton- een nieuw nichesegment binnenstapt, zal in eerste instantie verkrijgbaar worden in drie uitrustingsniveau’s en met drie direct ingespoten benzine- (FSI) en dieselmotoren (TDI). Het vermogen daarvan varieert van 100 tot 136pk. Alle motoren zullen standaard gekoppeld worden aan een handgeschakelde zesbak, een primeur in dit segment. Later komt er ook nog een nieuw ontwikkelde automaat, eveneens met zes verhoudingen.

De veiligheidsuitrusting van de Touran omvat sowieso driepuntsgordels op alle zitplaatsen, de nodige collectie plofkussens, ABS met remassistentie en ESP stabiliteitscontrole.

De nieuweling zal door Auto 5000 GmbH in opdracht van VW in Wolfsburg gebouwd worden. Daardoor ontstaan 3.500 nieuwe arbeidsplaatsen.