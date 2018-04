2.2DTI voor Opel Astra, Coupé en Cabrio

Door: BV

O

m aan de vraag naar dieselmodellen met meer vermogen te voldoen introduceert Opel nu de ECOTEC 2.2 DTI in het volledige Astra-gamma; de Coupé en de Cabrio incluis. De 2172cc vierpitter heeft directe injectie (1800 bar), vier kleppen per cilinder, een turbo met variabele geometrie en twee in tegengestelde richting draaiende balansassen voor een soepele loop. Het vermogen piekt op 125pk bij 4.000t/min terwijl het maximumkoppel van 280Nm constant ter beschikking is tussen 1.500 en 2.750t/min.

Met de 2.2 DTI in het vooronder spurt de Astra (drie-, vier- en vijfdeurs) naar 100km/u in 9,9sec. De topsnelheid bedraagt 203km/u. De break is een tikkeltje trager; hij haalt 100km/u in 10,4sec en houdt het bij 200km/u voor bekeken. Het gemiddeld verbruik blijft intussen beperkt tot 6,3l/100km (6,4 voor de break).

Opel commercialiseert de diesel ook in de Coupé en de Cabrio. De Coupé, omwille van de sportieve inborst toch een typisch benzinemodel, haalt 100 in 9,9sec en heeft met een topsnelheid van 207km/u de langste adem. Het verbruik en de optrektijd naar 100km/u zijn hetzelfde als die van de gewone Astra’s. De Cabrio gaat, omwille van het toegenomen gewicht en de minder goede luchtweerstand, het traagste naar 100km/u. Hij heeft er 10,9sec voor nodig. De topsnelheid bedraagt wel nog 205km/u terwijl het model 6,4l/100km nodig heeft voor de gemengde cyclus.

De goedkoopste versie wordt de driedeurs, vanaf € 17.060. Gevolgd door de vijfdeurs voor € 17.660, de vierdeurs -die in België zo goed als niet verkocht wordt- voor € 18.060 en de break die € 18.560 moet opbrengen. De Coupé kost nog eens € 2.420 meer terwijl de Cabrio logischerwijs de duurste is met een basisprijskaartje van € 23.910.