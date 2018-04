Honda FCX met brandstofcel goedgekeurd

Door: BV

I

n de VS heeft Honda van de EPA (Environmental Protection Agency) en de CARB (California Air Resource Board) een goedkeuring gekregen voor zijn brandstofcelauto, de FCX.

Honda zal de wagen op waterstof nog dit jaar op de markt brengen in Japan en de VS. Toch verwacht de constructeur slechts een jaarlijkse verkoop van 30 stuks voor elk van deze afzetmarkten. De voornaamste reden daarvoor is de nog beperkte infrastructuur voor waterstofbevoorrading. Honda gaat de modellen aanbieden op leasingbasis, maar over een kostprijs is nog niets bekend.

Aan de FCX wordt al sinds 1999 gewerkt. Het model heeft een polymeerelektrolyt-brandstofcel van fabrikant Ballard die een door Honda zelf ontwikkelde wisselstroom-synchroonmotor aandrijft. De unit produceert 82pk en 272Nm. Een topsnelheid van 150km/u ligt daarmee binnen de mogelijkheden. De 156,6l gecomprimeerd waterstofgas in de hogedruktank van 350bar zijn voldoende voor een actieradius van 355km.