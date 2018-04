Update Mercedes CL

Door: BV

N

aast de S-Klasse wordt ook de grote Coupé van het merk dit najaar wat opgefrist. De wijzigingen zijn nagenoeg dezelfde als die van de luxelimousine. Vooraan zal de nieuwe CL herkenbaar zijn aan de Bi-xenon lichtunits met helder afdekglas en een wat agressiever getekende spoiler. Achteraan worden de huidige lichtblokken vervangen door exemplaren die nagenoeg gelijk zijn aan die van de opgefriste S terwijl ook hier de spiegelbehuizing werd aangepast. Daarin zit nu approach-verlichting die bij het openen of sluiten van de wagen de grond ernaast verlicht.

De ingenieurs namen ook de veiligheidsuitrusting onder handen, waardoor de ernst van de impact nu nog vroeger en beter kan ingeschat worden en de verschillende veiligheidssystemen daar beter rekening mee kunnen houden. De ontplooiingskracht en snelheid van de passagiersairbag houdt voortaan rekening met het gewicht van de betreffende inzittende. Dat wordt geregistreerd middels een sensor in de passagierszetel. Het PRE-SAFE veiligheidssysteem van de S, dat een mogelijk ongeluk herkent voor de feitelijke impact en de verschillende systemen daarop voorbereid, wordt nog niet in de tweedeurs ingebouwd. In het interieur werden tal van details, waaronder de middenconsole met nieuwe knoppen en een groter 16:9 kleurenscherm voor het standaard CONNECT-systeem, onder handen genomen.

De voornaamste nieuwigheid onder de kap is de komst van de 5,5l V12 biturbomotor. We kondigden reeds eerder aan dat deze krachtbron, afkomstig uit de Maybach, de S-Klasse van vleugels zal voorzien. De prestaties van de CL (die met deze motor de type-aanduiding CL 600 krijgt) zijn identiek. Met 500pk en 800Nm koppel bij slechts 1.800t/min spurt het model naar 100 in slechts 4,8sec. Dat is een verbetering van 1,3 seconde ten opzichte van het vorige topmodel. De maximumsnelheid is elektronisch begrensd en bedraagt zoals steeds 250km/u.

De hertekende CL zal nog voor het einde van het jaar bij de dealers verschijnen. De officiële voorstelling zal naar alle waarschijnlijkheid begin oktober op het Autosalon van Parijs gebeuren, aan de zijde van de S-Klasse.