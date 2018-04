Diesel voor MG ZS

Door: BV

G gaat de ZS, feitelijk een sportief aangeklede Rover 45, aanbieden met een turbodieselmotor. Daarmee is de introductie van een diesel in het hele MG-gamma, met uitzondering van de roadster TF die er vanzelfsprekend geen krijgt, rond. Onder de kap van de ZS komt een 1994cc viercilinder die 101pk ontwikkelt bij 4.200t/min. Het maximumkoppel van 240Nm komt vrij bij 2.000 krukasrotaties per minuut. Daarmee haalt de ZS, die verkrijgbaar als vierdeurs sedan of vijfdeurs hatchback, 100km/u in 10,5sec. De topsnelheid bedraagt 186km/u. Het model is verkrijgbaar als ZS of ZS+. Die laatste krijgt bovenop de standaarduitrusting specifieke koetswerkemblemen, airco en elektrisch bediende ruiten vooraan.