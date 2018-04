Honda Accord nieuwe stijl

Door: BV

e nieuwe Accord krijgen we pas echt op het Autosalon van Parijs te zien, maar Honda heeft nu toch al de eerste schetsen vrijgegeven. Deze versie zal, in tegenstelling tot de huidige Accord, niet meer in het Engelse Swingdon van de band lopen, maar in Japan gebouwd worden. Het ontwerp ervan is evenwel specifiek voor de Europese markt en grotendeels ingegeven door Honda’s Duitse ontwerpafdeling.

De nieuwe Europese Accord wordt een stuk groter en zal zich bovenaan het berlinesegment positioneren. Hij vervangt dan zowel de huidige Accord als de Legend. Honda gaat zich ook specifiek concentreren op de meest veeleisende automobilisten. Er komt geen vijfdeurs meer, motoren met een inhoud van minder dan twee liter zullen niet meer in het gamma voorkomen en de uitrusting en afwerking worden op een hoger niveau getild. De prijs natuurlijk ook, maar Honda maakt zich sterk dat het totaalpakket de vergelijking met de concurrentie moeiteloos zal kunnen doorstaan.

De benzineversies van de vierdeurs berline komen begin 2003 op de markt, maar de constructeur zal kort erna ook een volledig zelf ontwikkelde 2.2l direct ingespoten dieselmotor introduceren. Later wordt het gamma dan ook nog aangevuld met een break.