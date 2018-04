Ford Fiësta Coupé

Door: BV



a de vijfdeurs komt Ford nu met een driedeursuitvoering van z’n nieuwe Fiësta op de proppen. Tezelfdertijd maken ook enkele nieuwe technologieën hun opwachting in het gamma van deze compacte personenwagen.

Om de Coupé een dynamischer voorkomen te geven onderging de koets enkele wijzigingen. Naast een opvallend sterk oplopende gordellijn is vooral de aangepaste vormgeving van het dak bepalend. Dat loopt nu af vanaf de A-stijl om sneller én lager over te gaan in de achterruit. Daardoor staat die schuiner en lijkt de Fiësta wat potenter terwijl de hoofdruimte er achteraan slechts 8mm op achteruit gaat. Als gevolg daarvan lopen de achterruiten ook wat spitser toe naar achteren. De achterlichten zitten nog steeds achteraan de C-stijl naast de achterruit, maar de exemplaren van de Coupé komen net niet zo hoog als die van de vijfdeurs. Een detail dat het discrete dakspoilertje met ingebouwd derde stoplicht net wat meer accentueert. Aan de voorzijde werd niet geraakt.

Het voorste interieurgedeelte is identiek aan dat van de versie met vijf deuren. Achteraan werd vanzelfsprekend een andere achterbank gemonteerd. Die biedt meer ruimte want is breder en wordt geflankeerd door panelen met opbergvakken. Ook die moet de meer op familiegebruik gerichte variant missen. Het beschikbare bagagevolume ging er door de gewijzigde vormgeving van de achterklep licht op achteruit; van 284 naar 268L.

De Coupé wordt beschikbaar met een Duratorq 1.4 TDCI, die samen met PSA ontwikkeld werd en feitelijk identiek is aan de 1.4HDI die Peugeot en Citroën gebruiken. In de Fiësta ontwikkelt die 68pk en 160Nm. Daarmee haalt het model een top van 168km/u en kan hij in 14,9sec van 0 naar 100km/u. Bij de benzines is er keuze uit een Duratec 1.4 met 80pk en 1.6 met 100pk. De prestaties van beide versies bedragen respectievelijk 13,2 en 10,6sec voor de sprint naar 100km/u en ze halen een top van 167 en 183km/u.

Vanaf 2003 zullen de 1.4l benzine- en dieselkrachtbronnen uit het aanbod eveneens gekoppeld kunnen worden aan een (optionele) Durashift EST vijfbak. Dat is een gerobotiseerde bak waarbij handmatig of volautomatisch kan geschakeld worden zonder gebruik te maken van een koppelingspedaal. Stabiliteitscontrole (ESP) wordt eveneens rond die tijd beschikbaar voor de Duratec 1.6l benzinemodellen.

De Coupé komt tijdens het eerste kwartaal van 2003 naar België. Dat is na de lancering van de Fusion, de op de Fiësta gebaseerde Urban Activity Vehicle.