Mercedes S-Klasse vernieuwd

e constructeur uit Stuttgart steekt de S-Klasse in een moderner jasje, niet toevallig op hetzelfde ogenblik dat de lancering van grootste concurrent BMW 7-reeks op volle toeren geraakt. Tegelijkertijd worden ook enkele belangrijke technische verbeteringen aangebracht.

Aan het uiterlijk wijzigde Mercedes de voorbumper, die een lagere luchtinlaat kreeg, het radiatorrooster en de spiegelbehuizing. Uiteraard werden ook de lichten onder handen genomen. Vooraan krijgen de koplampen een iets gewijzigde vormgeving en hebben ze voortaan helder afdekglas met glanzende optieken. Achteraan geen wijziging in vorm, wel in opvulling.

Belangrijker is het PRE-SAFE veiligheidsysteem dat voortaan op de S-Klasse geleverd wordt. Dat systeem herkent het gevaar van een ongeval aan de reacties van de auto nog voor het zich feitelijk voordoet. Het zorgt zo voor een optimale ontplooiing van de airbags en past o.a. de elektrisch verstelbare zetels aan naar een optimale ongeval-positie en sluit het schuifdak. Het proces is omkeerbaar, dat wil zeggen dat als een ongeluk op het laatste nippertje toch vermeden wordt, de reis gewoon kan voortgezet worden.

Vanaf modeljaar 2003 kunnen kopers van de zes- en achtcilindermodellen van de S ook opteren voor Mercedes’ 4-Matic vierwielaandrijving.

Een nieuweV12 met een inhoud van 5,5l en dubbele turbo’s ontwikkelt 500pk en niet minder dan 800Nm bij 1.800t/min. Daarmee krijgt de zware S600 letterlijk vleugels. De top is zoals steeds elektronisch begrensd op 250km/u, maar 100 kan je al na 4,8sec op de teller hebben. Naast de topversie namen de ingenieurs ook nog even de S350 onder handen. Die heeft nu een inhoud van 3.7l en ontwikkelt 245pk en 350Nm. Da’s een telkens een dikke 12% beter dan zijn voorganger. De zescilinder diesel, de S320 CDI, ziet z’n vermogen Ődoor een verbetering van de Common-Rail technologie- stijgen naar 204pk. Het koppel piekt voortaan op 500Nm terwijl Mercedes het verbruik nog met 4% wist terug te dringen tot een gemiddelde van slechts 7.7l/100km.

Binnenin zijn niet minder dan 40 items vernieuwd of uitgevoerd in aangepaste materialen. Het COMAND systeem dat de voornaamste functies groepeert is voortaan niet enkel uitgerust met een groter (6.5 inch) 16:9-scherm, het wordt ook in de lijst met standaarduitrusting opgenomen. Tot slot krijgt de S ook volledig nieuwe multicontour zetels. Die hebben een nog aangenamere vulling als voorheen en steunen beter. Ze zijn ook uitgerust met een reeks luchtgevulde kamers waarvan de druk varieert. Een microprocessor analyseert het rijgedrag en past de stoel daaraan aan. Zo zal het steunkussen aan de buitenzijde van de bocht zichzelf wat meer opblazen voor een betere zijdelingse steun.

Nog deze herfst staan de nieuwe limousines bij de verdeler.