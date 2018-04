Draaiende lichten bij Mercedes

Door: BV

e Duitse motorgigant uit Stuttgart ontwikkelt samen met lichtspecialist Hella lichten die meedraaien in de bochten. Op zich niet echt een nieuw ideeij Citroën kwam er in 1967 in de DS al mee op de proppen, maar het principe raakte erna wat in de vergeethoek. De laatste tijd wordt het echter door verschillende constructeurs terug van onder het stof gehaald en gecombineerd met de nieuwe (Xenon) verlichtingstechnieken. Mercedes opteert in dit geval voor een actief computergestuurd systeem dat rekening houdt met de snelheid en de stand van het stuurwiel en de Bixenonlichten middels electromotoren aanpast. Als de wagen snel rijdt, gebeurt dat quasi onmiddellijk terwijl de afstellingsnelheid bij een lagere snelheid evenredig veel trager wordt. Op die manier ziet de bestuurder als hij traag rijdt de wijziging in afstelling beter gebeuren en zal hij niet verward geraken door de aangepaste lichtbundel. De zichtbaarheid gaat er volgens de constructeur spectaculair op vooruit; de bochten zouden tot 90% beter verlicht kunnen worden.

Het systeem wordt momenteel getest en zou in de lente van volgend jaar in productie kunnen gaan. Omdat het huidige systeem gebaseerd is op de lichten van de recent gelanceerde E-Klasse, die nog een lange productcyclus voor zich heeft, lijkt het logisch dat die er als eerste mee uitgerust zal worden.