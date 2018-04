Nieuwe instapmotor voor Skoda Fabia

Door: BV

S

koda vervangt de instapmotor, nu een 1.4l viercilinder met 60pk, in het Fabia-gamma door de recente 1.2l driecilinder. Die doet binnen de Volkswagen-Audi Group ook al dienst in o.a. de VW Polo en is goed voor 55pk bij 4.750t/min en een maximumkoppel van 106Nm bij 3.000t/min. Daarmee haalt de Fabia een topsnelheid van 150km/u. De acceleratie van 0 naar 100km/u neemt 18,5sec in beslag.

De motor, die voldoet aan de Euro4-norm, is voorzien van een balansas die de trillingen (inherent aan driecilindermotoren) in vergelijking met een vergelijkbare krachtbron tot 60% zou moeten beperken. De beperkte cilinderinhoud en het lage gewicht hebben een positieve invloed op het verbruik. Gekoppeld aan een manuele vijfbak kan de Fabia 1.2 de gemengde cyclus van 100km volmaken met 5,9l brandstof.

Het model wordt enkel aangeboden in de Classic-uitvoering. De uitrusting blijft dezelfde en ook de prijs van de 1.4 blijft behouden; € 9.570.