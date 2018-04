Peugeot Partner Taxi PAC in Autoworld

Door: BV

e permanent evoluerende expositie, ‘Car of Tomorrow’ in het Brusselse Autoworld museum, die tot doel heeft een beeld te schetsen van de wagen van de toekomst krijgt er tot 31 augustus een Peugeot Partner Taxi PAC bij. De PAC staat daarin voor ‘pile à combustible’, brandstofcel dus.

De Taxi PAC is gebaseerd op een elektrische Peugeot Partner, maar gebruikt een brandstofcel als hulpgenerator voor de elektrische motor. De compacte nikkel-metaalhybride accu’s werden aangevuld met een container met negen flessen waterstof. Dat zorgt voor meer flexibileit, omdat het model zowel volledig op elektriciteit als in hybride modus kan rijden, en verhoogt de actieradius die bij elektrische auto’s nog vaak problematisch klein is. De uitstoot is onbestaande.

In het interieur scheidt een ruit de chauffeursruimte met het passagierscompartiment. Dat is licht omdat het dak gedeeltelijk in glazen panelen is opgebouwd en de passagiers beschikken o.a. over een scherm waar ze de gevolgde reisroute of een film op kunnen bekijken.