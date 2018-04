25h Volkswagen Fun Cup in Francorchamps

Door: BV

e Volkswagen Fun Cup, die in 1997 in het leven werd geroepen, is één van de meer toegankelijke disciplines in het Belgische autosportlandschap. Alle wagens, gebouwd op basis van een buizenchassis en met de look van een Kever zijn immers identiek op technisch vlak en relatief goedkoop waardoor deze discipline bij uitstek toegankelijk is voor debutanten, amateurs en liefhebbers. Het deelnemersveld is er echter niet toe beperkt want ook meer ervaren piloten delen in de fun.

Het circuit van Francorchamps doet voor de vijfde maal dienst als strijdtoneel voor de 25 Uren VW Fun Cup, dankzij dat extra uurtje de langste race ter wereld. Aan de start, op zaterdag 20 juli om 16 uur, zullen alvast meer dan 110 wagens verschijnen. Zij worden bestuurd door niet minder dan 600 piloten. Daaronder klinkende namen als Bas Leinders, Francois Duval, Gilles Panizi, Bernard Munster, Ruben Maes, Vanina Ickxij De race eindigt zondag om 17 uur. Voor de uithoudingswedstrijd staan nog andere races op het programma. De algemene toegang is gratis.