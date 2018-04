Beperkte reeks Opel Corsa Cool

Door: BV

eze zomer brengt Opel een beperkte reeks op de markt van de Opel Corsa, de Opel Corsa Cool. Die zal verkrijgbaar zijn met de zuinige 1.0 12v met 58pk en de 1.2 16v met 75pk. Specifiek voor de Cool is het standaard Canvas Top panoramisch open dak. Dat staat doorgaands in de optielijst voor € 1.140, maar zit hier voor € 600 in het basispakket. Dat kan aangevuld worden met elektrisch bediende ruiten en centrale vergrendeling voor € 380.

De Opel Corsa Cool, die vooral op een jong publiek mikt, is verkrijgbaar in grijs, zwart of blauw vanaf € 9.900. De productie is beperkt tot 250 exemplaren.