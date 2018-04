Volvo S60 R: supersportberline

Door: BV

p 26 september gaat de Volvo S60 R op het autosalon van Parijs in wereldpremière. Die R is de productieversie die afgeleid werd van de Performance Concept Cars. Volvo heeft zo’n superkrachtige variant laten zien van zowel de V70 (break) als de S60 (berline). Het is dan ook niet verwonderlijk dat op diezelfde dag ook de V70 R onthuld zal worden.

Onder de kap van de vierwielaangedreven sportberline komt een 2.5l vijfcilinder turbomotor die niet minder dan 300pk uitbraakt. Het maximale koppel van 400Nm staat reeds bij 2.100t/min. ter beschikking van de bestuurder. Het model zal verkrijgbaar zijn met een nieuwe door Volvo Cars ontwikkelde handgeschakelde zesbak en een vijftrapsautomaat van het Geartronic-type. Daarmee kan de bestuurder desgewenst ook zelf schakelen. Met de handbak zal de berline in staat zijn naar 100km/u te accelereren in amper 5,8sec (voorlopige cijfers). In navolging van de Duitse merken zal de topsnelheid elektronisch begrensd worden op 250km/u.

Stoppen doet de potente Zweed met Brembo remklauwen met 4 zuigers uit aluminium en schijven met een diameter van 33cm rondom. Vooraan zijn die 3,2cm dik, achteraan 2,8. Daardoor kan de S60 R van 100km/u naar 0 in amper 36m.

Mee aan het hart van deze sportwagen ligt het actieve chassis. Dat geeft de bestuurder via een knop op het dashboard de keuze uit drie afstellingen: Comfort, Sport en Advanced Sport. De Comfort-stand maakt gebruik van de SkyHook-ophangingstechniek om via de instelbare dempers het koetswerk maximaal te isoleren van de weg. De Sport-stand levert optimale prestaties voor een normale, maar sportieve rijstijl terwijl de Advanced Sport-stand maximaal wegcontact verzekerd. Dat gaat dan uiteraard ten koste van het comfort.

Het uiterlijk blijft discreet. Om de turbomotor van voldoende adem te voorzien krijgt de R een hertekende voorzijde met grotere luchtinlaatopeningen en een spoiler. De sportiviteit wordt benadrukt door een nieuw, uniek radiatorrooster met honingraatmotief. De omlijsting daarvan, én van de bixenonkoplampen is in mat zilver. De sportwagen krijgt ook nog een discrete achterspoiler die de opwaartse krachten achteraan met 20% vermindert, dubbele uitlaat en specifieke 17 of 18-duimsvelgen met Pirelli P-Zero Rosso banden.

Het interieur is wat gedurfder. Het instrumentenbord krijgt vier lichtblauwe klokjes, er is een specifiek stuurwiel en de diep uitgesneden sportzetels zijn in natuurleder met blauwe stiknaden.

Volvo’s nieuwste zal in Gent van de band lopen terwijl de V70 R in de Torslanda-fabriek in het thuisland van de constructeur gebouwd zal worden. De productiestart is gepland voor begin 2003, in beperkte aantallen.