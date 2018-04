Alfa Romeo komt met 147 GTA

Door: BV

a de 156 krijgt nu ook Alfa’s 147 een supersportieve GTA-variant. Net als zijn grote broer krijgt die de 250pk sterke 3.2l V6 onder de kap. Die zal in de lichtere 147 ongetwijfeld voor nog meer vuurwerk zorgen. De motor zal gekoppeld worden aan een handbak en de gekende Selespeed gerobotiseerde versnellingsbak met bediening aan het stuur. Het is evenwel nog niet zeker of beide varianten ook naar België komen. Mogelijk beslist de invoerder slechts één versie te commercialiseren.

De 156 GTA is zelfs met de aangepaste windgeleiders nog behoorlijk discreet, maar de 147 wordt veel radicaler met aangepaste luchtinlaten, spoilers en -vooral- een veel bredere koets met opvallend uitgewerkte wielkasten (een beetje zoals Renault doet bij de Clio V6). Op het autosalon van Parijs wordt hij voor het eerst aan het publiek getoond.