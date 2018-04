Dit is de BMW Z4!

Door: BV

p het Autosalon van Parijs, in september, zal BMW de lang verwachte opvolger voor de Z3 voorstellen. De Z4 werd volledig nieuw ontwikkeld en moet, zowel technisch als op het vlak van design, een nieuwe norm binnen z’n segment zetten.

De Z4 zal net als zijn voorganger trouw blijven aan de typische Roadster-kenmerken. Hij heeft dus een lange motorkap, relatief grote wielbasis en korte overhangen en een diepe, ver naar achteren geplaatste zitpositie. De nieuwe koets is getekend in de nieuwe BMW-stijl, met vlakken die afwisselend naar buiten én naar binnen bol staan en sterk uitgewerkte hoeken die contrasteren met zachte rondingen. Een vormentaal die voor het eerst bij de concepts BMW X Coupé en op het laatste Autosalon van Genève nog bij de CS1, de voorbode voor de toekomstige BWM 2-reeks, konden zien. Achter de cockpit zit een kofferruimte met een inhoud van 260l, voldoende voor twee golftassen. De Z4 krijgt een conventioneel stoffen cabriodak met verwarmbare glazen achterruit.

De Z4 zal in eerste instantie verkrijgbaar zijn met 2 zescilinder-in-lijn benzinemotoren met een inhoud van 3.0 en 2.5l. De Z4 2.5i wordt 192pk sterk en zal een top halen van 235km/u terwijl de Z4 3.0i 231 paarden uit het centraal achter de voorwielen geplaatste motorblok haalt en daarmee een elektronisch begrensde top van 250km/u bereikt. Een vijfbak (bij de 2.5i) en een nieuw ontwikkelde zesbak (bij de 3.0i) brengen de kracht via een aangepaste achteras uit de recentste 3-reeks op het wegdek over. Daarmee moet de Z4 verlost zijn van het fel bekritiseerde nerveuze karakter van de Z3.

Een zeer laag zwaartepunt, grote spoorbreedte, optimale gewichtsverdeling (50:50), en zeer directe elektrische stuurbekrachtiging (EPS) zorgen voor een uitstekende wenkbaarheid en massa’s rijplezier. Een krachtig remsysteem, standaard Runflat-banden en stabiliteitscontrole (DCS III) met uitschakelbare tractiecontrole moeten intussen de veiligheid garanderen.

De standaarduitrusting omvat kuipzeteltjes, lederen sportstuur en allerhande opbergvakjes in het interieur. In de optielijst zullen o.a. een in het instrumentenbord geïntegreerd navigatiesysteem met 16:9 kleurenscherm, een krachtige geluidsinstallatie en een geïntegreerde GSM staan.

In oktober zal BMW de Z4 op de Amerikaanse markt introduceren. Europa moet nog geduld oefenen tot begin 2003. Rond die tijd zal ook een Sequentieel bedienbare gerobotiseerde zesbak als optie op beide motorvarianten beschikbaar worden.