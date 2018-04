Mitsubishi Space Star vernieuwd

Door: BV

D

e compacte monovolume van Mitsubishi staat intussen al 4 jaar in de catalogus dus het is tijd voor een facelift. Aan de voorzijde wijzigde de bumper, grille, motorkap, zijschermen en koplampen. Achteraan plaatsen de Japanners voortaan tweekleurige lichtblokken met een duidelijke zichtbaar ingewerkte ronde richtingaanwijzer. Het nieuwe verchroomde merkembleem maakt het plaatje compleet. Door de uiterlijke aanpassingen ziet de Space Star er weer bij de tijd uit én wordt al een brug geslagen naar de styling van de nieuwe compacte auto die het merk in 2004 op de markt wil brengen (gebaseerd op de CZ-2 concept car).

Het interieur wordt opgefrist met modernere materialen, nieuwe kleurencombinaties, een vierspaaks-stuurwiel, hertekende middenconsole met glad oppervlak en bekerhouders tussen de voorzetels.

De veiligheid wordt gewaarborgd door 5 driepuntsgordels die voortaan allemaal voorzien zijn van spanners en een spankrachtbegrenzer. Op de achterbank zitten steeds 3 in de hoogte verstelbare kopsteunen terwijl het model nu ook met 4 airbags en ABS met remkrachtverdeler uitgerust kan worden.

Bij Nedcar in het Nederlandse Born (waar de Mitsubishi gebouwd wordt) leggen ze behalve de 1.3 (82pk) en 1.6 (98pk) benzine en de 1.9DI-D (102pk) uit de huidige versie ook een nieuwe 1.8l benzinemotor die 112pk en 157Nm sterk is en een krachtiger variant van de uitstekende 1.9DI-D, de 1.9 HP (High Performance), onder de kap. Die levert een maximumvermogen van 115pk en 265Nm vanaf 1.800t/min. Vanaf september zijn ze verkrijgbaar.