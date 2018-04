Subaru Impreza WRX fors goedkoper

Door: BV

ubaru brengt van z’n rallywagen voor de openbare weg, de Impreza WRX die bij autoliefhebbers een quasi legendarische status heeft, een minder krachtige versie op de markt. Door een wijziging aan het motormanagement daalt het vermogen van160Kw of 218pk naar 152Kw of 206pk. Het koppel ging van 292Nm naar 278Nm. De Subaru Impreza WRX Soft Turbo spurt naar 100km/u in 6,8sec en haalt een topsnelheid van 224km. Da’s amper 0,6sec en 6km/u trager dan de gewone WRX, maar de nieuwe versie valt bij de Belasting op Inverkeerstelling niet meer in de hoogste schijf. De BIV op de Soft Turbo bedraagt dan ook maar € 2.478,94 (100.000 BEF) tegen € 4.957,87 (200.000 BEF) voor de WRX. Dat is een prijsdaling op de totale prijs (kostprijs + BTW + BIV) van niet minder dan 8,5%.

Omdat ook de Soft-Turbo als een WRX met 218pk wordt geïmporteerd, en het model pas in België wordt aangepast, zijn beide modellen op de prestaties na identiek en is ook de prijs dezelfde; € 24.200. Het WRX gamma omvat ook nog een Prodrive Pack dat voor € 2.420 zorgt voor een vermogen van 240pk en de Impreza WRX STi die € 36.800 kost en 265pk sterk is.