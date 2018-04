Verjaardagseditie Chevrolet Corvette

Door: BV

e legendarische Amerikaanse sportwagen wordt 50 en dat wordt gevierd met een speciale editie van de Coupé en de Cabrio. Die onderscheiden zich door een opvallend feestrood koetswerk, champagnekleurige lichtmetalen velgen met speciale emblemen, een schaliekleurig interieur, “50Anniversary”-logo's op de carrosserie en geborduurde emblemen op de zetels en de vloermatten. Daarnaast heeft deze vijfde generatie ook recht op het “Magnetic Selective Ride Control”-systeem dat bij de 2003-modellen normaal gezien op de optielijst staat. Dat is een adaptieve ophanging die tot 1000 maal per seconde de instellingen van elke afzonderlijke demper kan aanpassen.

Onder de kap zit, centraal voor het passagierscompartiment voor een quasi-ideale gewichtsverdeling, het befaamde 5.7l V8 ‘small block’. Dat ontwikkelt 344pk bij 5.400t/min en indrukwekkend koppel van 482Nm bij 4.200t/min. Chevrolet geeft potentiële kopers de keuze tussen een elektronisch gestuurde viertrapsautomaat of een handgeschakelde zesbak. In het eerste geval kan het spurtje naar 100km/u in 5,1sec. De handbak is nog 4 tienden sneller. De topsnelheid bedraagt 274km/u.

De speciale reeks wordt slechts één jaar in beperkte aantallen gebouwd. In de herfst komt ze naar België.