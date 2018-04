Lancia Thesis in detail

Door: BV

D

e Thesis is 4,88m lang, 1,83m breed en 1,46m hoog. In de eigenzinnige koetswerkvorm zitten duidelijke verwijzingen naar de glorietijden uit Lancia’s verleden. De snuit is hoog, lang en wordt gedomineerd door een groot verticaal radiatorrooster en ruitvormige koplampen. De bumper werd volledig in het design geïntegreerd waardoor er geen duidelijke visuele scheiding meer is tussen de verschillende koetswerkdelen. Aan de lichten op de spatschermen begint een scherp gedefinieerde plooilijn die zonder onderbrekingen doorloopt tot aan het achterlicht. Dat zorgt voor een krachtige, ietwat imposante uitstraling en benadrukt de lengte van de auto. Aan de achterzijde zullen vooral de lichtblokken met LEDs opvallen; overdag lijken ze op twee sobere chroombiezen terwijl ze ’s nachts een rode en oranje lijn vormen van slechts één centimeter breed.

De Italiaanse autobouwer wil in het interieur vooral de sfeer van een ruim en comfortabel salon oproepen. Het is klassiek getint, maar overgoten met een modern dynamisme dat vooral spreekt uit de vormgeving van de oppervlakken. Het instrumentenbord bestaat uit klassieke, ronde klokken die zacht-blauw worden verlicht. Het in twee tinten uitgevoerde dashboard plooit zich met een lichte golfbeweging om én lichtjes naar de bestuurder toe. De donkere, weinig licht weerkaatsende bovenzijde word door houtinleg van de lichtere onderzijde gescheiden. Die houtinleg loopt, enkel onderbroken door de noodzakelijke naad, op de deurpanelen verder en komt ook achteraan terug. De zetels voor- en achteraan hebben lang zitvlak dat door een dikkere zachte rand is omzoomd waardoor ze op een comfortabele manier de inzittenden op hun plaats houden. Elektrisch bediening, verwarming, ventilatie en zelfs een massagestand behoren tot de uitrustingsmogelijkheden. In de dikke middenconsole zit het 7-duim grote scherm dat het hart vormt van het Connect-systeem. Dat groepeert de bediening van de geïntegreerde telefoon, audio-installatie, GPS, de persoonlijke instellingen en diens meerij 54 elektronische regeleenheden zorgen voor een maximum aan comfort; de deuren ontgrendelen elektrisch in plaats van mechanisch zodra je van binnenuit de deurgreep aanraakt; om in of uit te stappen gaat het stuur omhoog en schuift de zetel naar achter en in de versies met geheugenfunctie kan elke gebruiker zijn eigen stuur, zetel en spiegelpositie programmeren.

Lancia ziet de eigenaar van een Thesis ook vaak achteraan plaatsnemen om te werken of te lezen tijdens de verplaatsing. Een optimaal akoestisch en thermisch en dempingcomfort is dus noodzakelijk als men kopers uit die klasse wil aantrekken. Voor een aangepaste demping zorgt in elk geval de Skyhook-ophanging. Dat elektronisch gestuurd systeem meet de relatieve verticale versnelling tussen het wiel en de koets en past de dempingkarakteristiek van elke individuele schokdemper daaraan aan. Glas van een halve centimeter dik en een efficiënte isolatie van de motor houden de decibels buiten. De airco kent drie zones; één voor de achterbank, één voor de bestuurder en één voor de passagier vooraan. De temperatuur is per zone instelbaar.

Elke Thesis zal de fabriek verlaten met ABS met EBD, driepuntsgordels op alle zitplaatsen met gordelspanners en spankrachtbegrenzers vooraan en op de buitenste zitplaatsen achteraan, twee isofix-bevestigingspunten voor kinderzitjes op de achterbank, stabiliteitscontrole, anti-spinsysteem, een brandbeschermingssysteem en niet minder dan 8 airbags.

Het gamma zal bestaan uit drie motorversies, twee benzines en één diesel, en drie interieuruitvoeringen. Een 2.0 20v turbo benzinemotor (185pk bij 5.500t/min. en 308Nm bij 2.200t/min.) opent het rijtje. Die wordt steeds gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, stuwt de Thesis in een verassende 8,9sec naar 100km/u en geeft de wagen een topsnelheid van 224km/u. Lancia geeft 10,9l/100km op als gebruiksgemiddelde. De topmotor is een 3.0 V6 24v (215pk bij 6.300t/min. en 263Nm bij 5.000t/min.). Die heeft -omdat hij gekoppeld wordt aan een 5-traps Comfortronic-automaat- 0,3sec meer nodig om honderd op de teller te halen. De combinatie heeft wel een wat langere adem, waardoor de zescilinder het pas bij 234km/u voor bekeken houdt. Deze motor laat een gemiddeld verbruik van 13,6l/100km optekenen. Dieselliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan de 2.4JTD van de Fiat-groep (150pk bij 4.000t/min. en 305Nm bij 1.800t/min.). De zelfontbrander haalt 100km/u in 10,1sec en bereikt een topsnelheid van 206km/u. Het verbruik beperkt zich tot 8l/100km gemiddeld. Het interieur is verkrijgbaar in beige, grijs en blauw als ‘Classic’ (met stoffen bekleding) en ‘Elegant’ (met Alcantara). Als je voor het ‘Poltrona Frau’ Nappaleder kiest wordt dat kleurenpallet nog aangevuld met Anctraciet en Tabak.

Aan de Thesis 2.0TB zal een prijskaartje kleven van tenminste € 37.180. De 3-liter V6 benzine gaat € 44.120 kosten terwijl de diesel vanaf € 38.67 verkrijgbaar zal zijn.