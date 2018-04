Ford Tourneo: ludospace

Door: BV

a Opel maakt ook Ford nu de overstap naar het segment van de “Ludospaces” of flexibele bestelwagentjes voor personenvervoer. Opel doet dat met de Combo Tour en bij Ford wil men de suprematie van de Peugeot Partner/Citroën Berlingo en de Renault Kangoo in het segment aanpakken met een nieuwe versie van de nog in België te lanceren compacte Transit Connect-bestelwagen.

Om maximaal te kunnen voldoen aan de eisen van zowel zakelijke als meer recreatieve gebruikers (die de laadcapaciteit vooral voor hobbyspullen benutten) kan de Tourneo besteld worden met korte of lange wielbasis, met normale of verhoogde dakhoogte en dubbele deuren achteraan of een klassieke kofferklep.

In het interieur zijn een groot aantal configuraties mogelijk dankzij de 64/40 neerklapbare en in twee delen verwijderbare achterbank waardoor je er naar keuze 1, 2 of 3 mensen op kan schikken. De passagierszetel met neerklapbare rugleuning uit de optielijst moet ook het laden van lange zaken mogelijk maken. De ophanging van de bestelwagen werd door de ingenieurs herbekeken en meer op comfort afgesteld zonder een goede belaadbaarheid te verwaarlozen. De Tourneo is verkrijgbaar met een uitrusting die vergelijkbaar is met die van een normale personenwagen. We denken dan aan hoogte- en diepteverstelling van het stuurwiel, zesvoudig verstelbare bestuurderszetel, 4-airbags en ABS als standaarduitrusting en zaken als elektrisch bediende ruiten en spiegels, getinte ruiten, CD-wisselaar, lichtmetalen velgen, centrale vergrendeling met afstandsbediening en Airco.

De Tourneo gaat van de band lopen in de nieuwe Kocaeli-fabriek van de constructeur in de buurt van Izmit in Turkije. De marktintroductie begint in de herfst van dit jaar in Spanje, de UK en Turkije. Daarna komt de rest van Europa aan de beurt.