Maybach te koop

Door: BV

oor het eerst in 60 jaar kan er weer een nieuwe Maybach besteld worden. En wel meteen in twee versies; de Maybach 57 en de Maybach 62. De eerste is 5,73m lang, de tweede meet niet minder dan 6,17. Zo weet je ook meteen waar de type-aanduiding vandaan komt.

Het luxemerk dat door Daimler-Chrysler weer leven werd ingeblazen wil tijdens het eerste productiejaar in Europa 250 limousines slijten. Een hele opgave als je weet dat de 57 af-fabriek € 310.000 en de 62 zelfs € 360.000 kost. De eindgebruiker zal met andere woorden minstens een half miljoen € moeten ophoesten. De eerste modellen worden in de herfst geleverd.

Tot de standaarduitrusting behoren televisie en DVD-installatie, telefoon, gekoelde bar, Dolby surround-systeem, schuifdak met regelbare glastint, leder, contourzetels en airco met vier zones. In de lange versie, met een wielbasis van 3,83m, zijn de achterzetels vergelijkbaar met een relaxfauteuil. De rugleuning kan bijna volledig horizontaal gelegd worden terwijl de ondersteuning voor onderbenen en voeten automatisch tevoorschijn komt. De beste Mercedes-technologie werd voor de Maybach aangepast. De limousine is bijv. voorzien van Airmatic luchtvering en een brake-by-wire systeem dat Mercedes Sensotronic Brake Control doopte.

Onder de kap zit een V12 met een inhoud van 5,5l. De 36-klepper is 550 paarden sterk en ontwikkelt 900Nm. Volgens Daimler-Chrysler is het daarmee de krachtigste personenwagen in productie.