p de Motorshow van Madrid, die loopt van 24 mei tot 2 juni, pakt Seat uit met een nieuwe versie van de in 2000 voorgestelde Seat Salsa concept car. Uiterlijk is de meest belangrijke wijziging de koetswerkkleur die van zilvergrijs naar dieprood ging, maar in het interieur van de door Walter Da Silva getekende concept werd meer veranderd. De 2+2 doet binnenin vooral jonger en sportiever aan. Aluminium designelementen en rood en zwart voeren nu de hoofdtoon. De vloerbedekking en de bekleding van de deurpanelen zijn uitgevoerd in een afwasbaar materiaal met metallic effect. De behuizing van het instrumentenbord is uitgevoerd in een fluweelachtig rood. De eerder genoemde aluminium designelementen zijn ook nieuw. Het gaat om verluchtingsroosters, luidsprekeromlijsting in de deuren, de versnellingspook en de binnenrand van het driespakige sportstuurtje. De opbergvakjes zijn voortaan licht doorzichtig. Rood is ook de kleur van de nieuwe zetelbekleding. De achterzetels kunnen neergeklapt worden voor een groter laadcompartiment met een vlakke laadvloer.

Het MDC (Multi-Driving-Concept) omvat drie programma’s; Sport, City en Comfort. Elke optie betekent een wijziging in rijhouding, schakelmodus (Tiptronic of automaat) en de aard van informatie die de bestuurder krijgt. Bij Sport ligt de nadruk op de klassieke informatie zoals snelheid en toerenteller, City geeft voorrang aan het navigatiesysteem en verkeersinfo terwijl Comfort de gegevens zo veel mogelijk beperkt en enkel essentiële data laat zien.

De 2791cc V6 benzinemotor in het vooronder ontwikkelt 250pk. Een Tiptronic automaat met 5 verhoudingen en een geavanceerde permanente vierwielaandrijving brengen de kracht op het asfalt over. De Salsa haalt daarmee een topsnelheid van 245km/u. Het spurtje naar 100km/u neemt 7,5sec in beslag.