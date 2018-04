Opel Meriva: kleine broer voor Zafira

Door: BV

p het Autosalon van Genève stelde Opel de M-Concept voor. Een kleine monovolume op basis van de Opel Corsa waarvan toen al duidelijk was dat een productieversie in het verschiet lag. Die gaat luisteren naar de naam Meriva en zal voorgesteld worden op het Autosalon van Parijs in september. Begin 2003 start de productie in de Opel-fabriek in het Spaanse Zaragosa.

De afmetingen van de productieversie zijn nagenoeg dezelfde als die van de 4,05m lange, 1,78m brede en 1,62m hoge concept car. Het model leverde wel zijn scherpe, hoekige koetswerklijnen in. Door de wielen volledig op de hoeken te plaatsen krijgt men een zeer grote wielbasis (met 2,63m amper 6cm korter dan die van grote broer Zafira die bijna 30cm langer is) waarvan het interieur met vijf individuele zitplaatsen profiteert. Achteraan kunnen de zetels individueel versteld of opgeborgen worden. Daardoor kan de Meriva in de configuratie met 4 zitplaatsen pronken met een been- en schouderruimte die vergelijkbaar is met die van een middelgrote sedan. Ook de twee resterende achterzetels kunnen middels een ingenieus systeem naar voor geschoven of volledig weggeklapt worden, met een uitzonderlijke grote laadruimte tot gevolg.

De Mariva zal in eerste instantie verkrijgbaar zijn met een 1.6l of 1.8l benzinekrachtbron, met vermogens van respectievelijk 100 en 125pk. De 1.7DTI met 75pk moet de dieselrijders bekoren.

De compacte monovolume, die bij Opel de ruimte tussen de Agila en de Zafira komt opvullen, zal ook in de VS gecommercialiseerd worden onder de merknaam Chevrolet. De Chevrolet Meriva krijgt aangepaste motoren, zitplaatsen, interieurbekleding en uitrusting. De Amerikanen kunnen ‘m nog deze zomer bestellen.