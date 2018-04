Skoda Superb geprijsd

Door: BV

e nieuwe Skoda Superb, die gebouwd wordt op het onderstel van de langere Japanse VW Passat, staat vanaf heden te blinken in de showrooms. Er zijn drie uitrustingsniveaus; Classic, Comfort en Elegance. Tot de standaarduitrusting van de Classic behoren o.a. frontale en zijdelingse airbags vooraan, in de hoogte en diepte verstelbaar stuur, bumpers in koetswerkkleur, elektrisch bediende ruiten voor- en achteraan, manuele airco en boordcomputer. De Comfort doet daar onder meer een lederen stuur en lederafwerking, zelfdimmende achterspiegel, lichtmetalen velgen, regendetector en een ‘Climatronic’ automatische airco bovenop. De Elegance wordt het best uitgerust. Van huis uit wordt hij geleverd met houtinleg, lederafwerking, grotere lichtmetalen velgen, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorzetels, cruise control en Xenonlampen.

In de catalogus staan vijf motorversies; drie benzines en twee diesels. De instapversie wordt de 2.0 benzine met 115pk. In de Classic-uitvoering gaat die voor € 20.800 over de toonbank. De comfort kost € 2.000 meer terwijl de Elegance uitvoering op deze versie niet verkrijgbaar is. De 1.8l turbomotor met 150pk laat zich bestellen in alle uitvoeringen voor € 22.500 (Classic), € 24.500 (Comfort) of € 27.970 (Elegance). De krachtigste benzine is de 2.8l V6 met 193pk. Die is verkrijgbaar in de twee meest luxueuze uitvoeringen voor € 30.250 of € 33.720. Je kan op de V6 naast de handgeschakelde vijfbak ook opteren voor een Tiptronic-automaat die je € 2140 lichter maakt.

Het dieselaanbod bestaat uit een 1.9TDI met 130pk en een 2.5TDI V6 met 155pk. De viercilinder is net als de 1.8T verkrijgbaar in alle uitrustingsniveaus. De prijs bedraagt € 23.050 (Classic), € 25.050 (Comfort) of € 28.520 (Elegance). De krachtigste diesel wordt standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Hij is verkrijgbaar als Comfort of Elegance voor € 29.500 of € 32.970. Ook hier kan een Tiptronic, voor dezelfde opleg als bij de benzine.