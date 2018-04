Koninklijke Bentley

Door: BV

e meldden reeds eerder dat het Britse Koningshuis ter gelegenheid van het gouden jublieum van de Queen een Bentley cadeau krijgt. Eerder konden we u daarvan al foto's laten zien, maar nu pas heeft het Engelse luxemerk de technische details bekendgemaakt.

De limousine, die op 4 juni voor de eerste maal zal worden gebruikt, meet niet minder dan 6,22m terwijl hij ook nog eens 1,77m hoog is en een wielbasis heeft van 3,84m. Geen doorsnee afmetingen dus die het leeggewicht van net geen 3,4 ton moeten verklaren. Onder de kap ligt een 6,75l V8 die 400pk en 835Nm ontwikkelt. Een elektronisch gestuurde viertrapsautomaat van GM (GM 4L80-E die ook in de Bentley Arnage dienstdoet) brengt het vermogen naar de achterwielen over. De topsnelheid bedraagt 193km/u en is elektronisch begrensd. Op specifieke vraag van het hof is het model niet volgestouwd met de laatste nieuwe elektronische gadgets, maar er is vanzelfsprekend wel airco, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelbare achterzetels, intercom...

De hoge totaalgewicht heeft ongetwijfeld ook te maken met de uitgebreide veiligheidsvoorzieningen (pantsering e.d.), maar die zijn 'not for public consumption' zoals Bentley het noemt.