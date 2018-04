Opel Vectra GTS: snelste productie-Opel ooit

Door: BV

Zoals eerder aangekondigd krijgt de nieuwe Vectra-modellenreeks naast de conventionele vierdeurs ook een sportief, coupé-achtig gelijnd vijfdeursmodel dat GTS gedoopt werd. Die komt in het najaar om de markt.

Van meet af aan zal Opel vier motoren aanbieden; drie benzines en een diesel. De diesel is de 2.2DTI met 125pk en 280Nm. Die bezorgt de Vectra GTS een topsnelheid van 206km/u terwijl het spurtje naar 100km/u kan in 10,8sec. Het modale benzineaanbod bestaat uit ECOTEC-motoren met een inhoud van 1.8 en 2.2l en vermogens van 122 en 147pk. Voor de sportiefste versie gebruikt Opel de 3.2 V6 die nu ook al in de achterwielaangedreven Opel Omega zit. Met 211 paarden en 300Nm passeert de Duitser al na 7,5sec de 100km/u-grens. De topsnelheid van 248km/u maakt hem meteen de snelste in serie geproduceerde Opel ooit.

De sportieveling krijgt een aangepaste aandrijflijn en een 20mm verlaagde ophanging met stuggere veren en dempers. Vanzelfsprekend is er ABS met remkrachtverdeler, maar ook Cornering Brake Control, noodremhulp, stabiliteitscontrole en tractiecontrole zijn standaard. Een gewijzigde binnen- en buitenpresentatie maakt het plaatje compleet. Het interieur wordt aangekleed met een specifieke ledercombinatie en aluminiuminleg. Uiterlijk moet je vooral op de twee ovalen uitlaatstukken letten.