Nieuwe motoren voor Renault Avantime

enault breidt het aanbod van de Renault Avantime, in België te koop sinds september, naar onderen uit. De fiscaal onvriendelijke 3.0 V6 benzinemotor krijgt versterking van een 2.0 benzine met turbo en een 2.2DCI die het model een nieuwe start moeten geven.

De viercilinder benzine is afgeleid van Renault’s F4R 2-liter krachtbron. Die heeft dankzij de turbo een vermogen van 165pk en een zeer comfortabel koppelmaximum van 250Nm dat tussen 2.000 en 4.250t/min. constant ter beschikking is. De prestaties liggen daarmee in de buurt van die van een 2.5l atmosferische motor terwijl het verbruik 15 tot 20% lager blijft. De Avantime 2.0T haalt een topsnelheid van 202km/u en sprint naar 100km/u in net geen 10sec. Het gemiddelde verbruik bedraagt 9,2l/100km en de motor voldoet aan de strenge Euro4-norm.

De diesel heeft in ons land het grootste verkoopspotentieel (de constructeur verwacht dat de helft van verkochte Avantimes een diesel zal zijn). Het is de G9t viercilinder common-rail turbodiesel met een inhoud van 2188cc die overgenomen wordt uit de Laguna en de Vel Satis. Die krachtbron ontwikkelt 150pk bij 4.000t/min. en 350Nm vanaf 1.750t/min. De eigenzinnige coupé van het Franse merk haalt daarmee een topsnelheid van 195km/u. 100 kan na 11sec rond op de teller staan.

De 3.0 V6 (210pk) wordt standaard aan een zesbak gekoppeld, maar is voortaan ook te krijgen met de Proactive vijftraps automatische transmissie. Dat systeem geeft de bestuurder de mogelijkheid om automatisch te rijden of zelf een versnelling te kiezen door tegen het pookje te tikken.

Met de aanpassing van het aanbod wil Renault de Avantime vooral toegankelijker maken. De 3.0 V6 kost immers minstens € 36.500. De diesel krijgt een basisprijskaartje van € 30.250 terwijl de 2.0T al voor € 28.750 van eigenaar wisselt. Voor die prijs worden de nieuwe Avantimes wel als ‘Expression’ geleverd. Die krijgt wat minder uitrusting als de V6 die pas vanaf het niveau ‘Dynamique’ verkrijgbaar is. Je kan de nieuwe versies nu al bestellen, maar de diesels worden ten vroegste in juni geleverd.