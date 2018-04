Nieuwe motor voor Peugeot 406 Coupé

Door: BV

e door Pininfarina getekende 406 Coupé dateert al van in 1997. De vierzitter werd gecommercialiseerd met benzinemotoren met een inhoud van 2 en 3 liter. Vorig jaar vulde Peugeot het gamma aan met een 2.2l HDI common-rail diesel. Dat is een schot in de roos want meer dan de helft van de klanten kiest daarvoor. In Frankrijk is dat zelfs 65%.

Nu vervangt Peugeot de 2.0 van 138pk door een 2.2. Die viercilinder is 163pk sterk bij 5650t/min. en ontwikkelt 217Nm bij 3.900t/min. De Coupé kan daarmee naar 100km/u in 9,7sec en haalt een top van 218km/u. Het gemiddeld verbruik bedraagt 8,8l/100km. De oude 2-liter verdwijnt evenwel niet helemaal; 4% van de kopers van een 406 Coupé opteren voor een automaat en die zal nog steeds aan de gekende 2-liter gekoppeld worden.

Samen met de nieuwe motor introduceert Peugeot nog 2 nieuwe koetswerkkleuren. Granit zwart is exclusief voor de sportieve variant, terwijl Récife blauw al gekend is van de 206CC. Binnenin kan je voortaan opteren voor een zwarte leder-alcantara combinatie die de naam Chess meekreeg.