Korte Ford Transit Connect voorgesteld

oals aangekondigd stelde Ford op het bedrijfsvoertuigensalon van Birmingham, in de UK, de korte versie (met een wielbasis van 2,66m in plaats van 2,91m) voor van de Ford Transit Connect. Hoewel de naam anders doet vermoeden, heeft de Connect niets te maken met de reeds gekende ‘grote’ transit. Het nieuwe model heeft een specifiek platform en maakt gebruik van onderdelen van de Ford Fusion en de Ford Fiësta die beiden nog dit jaar gelanceerd worden.

Ford heeft het gemunt op de klanten van een Opel Combo, Citroën Berlingo, Renault Kangooij De nieuwe variant kan van 625 tot 825kg laden. Zowel het laadgewicht als het laadvolume liggen wat hoger dan wat gebruikelijk is in deze klasse, maar de nieuwe kleine besteller van Ford zal ongetwijfeld het meeste voordeel halen uit zijn vermogen om 2 europallets te laden, zelfs in de korte versie. Bij de concurrentie blijft dat steeds beperkt tot 1 pallet.

Ford belooft aantrekkelijke prijzen en een lage onderhoudskost, maar meer details daarover en over het motorenaanbod worden pas later bekendgemaakt. Op de lange versie moeten we in België nog wachten tot 2003. De kortere, lagere versie volgt niet lang daarna.