Opel Combo Tour in detail

et succes van de multifunctionele bestelwagentjes voor personen- vervoer, ook wel ‘ludospaces’ genoemd -de Citroën Berlingo en Renault Kangoo op kop- is de constructeur uit Rüsselheim niet ontgaan. Op de Belgische markt was het segment in 2001 goed voor 13.000 verkochte wagens, of 2,7% van de markt. Opel mengt zich op het strijdtoneel met de Opel Combo Tour die gebaseerd is op de bestelwagenversie van de Corsa.

De snuit is die van de Corsa, maar vanaf de voet van voorruit wijkt het ontwerp af want de Combo is vanzelfsprekend een pak hoger. Naast de conventionele voorportieren monteert Opel, in navolging van de Kangoo en de Berlingo, een schuifdeur aan elke zijkant (optie op de Base). Die hebben als voordeel dat ze minder plaats innemen. Achteraan zitten conventionele deuren in plaats van een naar boven openende kofferklep. Uiterlijk is het model sober, maar robuust aangekleed. Enerzijds zijn er verfijnde kenmerken, zoals de koplampen met geïntegreerde richtingaanwijzers achter eenzelfde wit afdekglas, anderzijds zorgen een massieve ongespoten bumpers voor een lage kwetsbaarheid. De achterlichten werden wat hoger ingeplant voor een hogere zichtbaarheid en om ervoor te zorgen dat lichte aanrijdingen ze niet meteen beschadigen.

De Combo Tour is 4,32m lang, 1,68m breed en 1,80m hoog. In de koffer kan je onder de afdekking al een puike 455l kwijt. Als je de bank neerklapt krijg je een volledig vlakke vloer en kan je al 990l laden tot aan de onderste rand van de ruiten. Door de betrekkelijk grote hoogte van het model kan je, als je stapelt tot aan het dak, over niet minder dan 2.700l laadruimte beschikken. Voor kleine spulletjes is er ruimte voorzien in de deuren, onder de passagierszetel vooraan, er zijn kaartenhouders aan de zetels en er is een opbergvak van 35l tegen het dak boven de voorzetels.

Opel biedt het nieuwe model aan in twee uitvoeringen; Base en Comfort. De Base heeft recht op twee frontale airbags, Opel’s pedal release syteem (dat bij een aanrijding verwondingen aan de voeten tegengaat), driepuntsveiligheidsgordels op alle plaatsen -vooraan met spanners en spankrachtbegrenzers-, een enkele zijdelingse schuifdeur aan de rechterkant, dubbele deuren achteraan met een openingshoek van 180°, hoogteregeling van het stuur, 1/3 2/3 neerklapbare achterbank en een rolgordijn om de bagage te ontrekken aan al te nieuwsgierige blikken. De Comfort krijgt daar nog een aantal zaken bovenop; op veiligheidsgebied zijn dat een ABS-systeem met remkrachtverdeler en actieve hoofdsteunen vooraan. De andere meeruitrusting omvat elektrisch bediende ruiten vooraan, hoogteregeling van de bestuurderszetel, leesspots vooraan, de opbergschuif onder de passagierszetel, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Radio-CD met bediening aan het stuur en de schuifdeur aan de linkerzijde. Op de optielijst staan zaken als airco, een alarmsysteem en een scheidingsnet voor de bagage, maar ook voor deze klasse minder evidente zaken zoals zetelverwarming, GPS en een geïntegreerde telefoon.

De Combo Tour kan besteld worden met een 1.598cc benzinekrachtbron met vier cilinders die bij 5.400t/min. 87pk sterk is. Er zijn ook nog twee 1686cc diesels. De 1.7DI is 65pk sterk bij 4.400t/min en heeft een maximumkoppel van 130Nm (8Nm minder dan de benzine) bij 2.000t/min. De 1.7DTI tekent voor 75pk bij evenveel krukasrotaties per minuut en heeft een 165Nm ter beschikking vanaf 1.800t/min.

De benzineversie staat voor € 11.750 in de prijslijst. De diesels kosten respectievelijk € 12.700 en € 13.400. De Comfort-uitvoering kost telkens € 1.350 extra. De Combo Tour rolt net als de rest van het Combo-gamma van de band in de Azambuja-fabriek van Opel (ongeveer 40 kilometer ten noorden van Lissabon, de Portugese hoofdstad).