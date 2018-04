Opel Corsa Eco 4 zet de norm

Door: BV

e Duitsers brachten van de vorige Corsa (in 1995) reeds een zuinige Eco-versie op de markt dus het was logisch dat die er ook van het nieuwe model zou komen. De nieuwe Eco wordt met een gemiddeld verbruik van 4,9l/100km de zuinigste benzineauto in zijn categorie.

De basis voor de nieuwe zuinige variant is de Opel Corsa 1.0. Die heeft een 973cc driepitter aan boord die een gemiddeld verbruik laat optekenen van 5,6l. De ingenieurs namen om het verbruik te beperken vooral de aërodynamica en de aandrijflijn onder handen. Om de luchtweerstand te verminderen krijgt de Corsa de dakspoiler en zijschorten van de Corsa Sport. Grote wieldeksels beperken de luchtwervelingen ter hoogte van de wielen terwijl een paneel onderaan de vloerplaat de luchtstroom onder de wagen verbetert. De luchtstroom in het motorcompartiment wordt verlaagd door gebruik te maken van kleinere koelluchtopeningen. Tot slot werd ook de ophanging 10mm verlaagd. Deze maatregelen zorgen voor een Cx van net geen 0,30; een verbetering van 0,02 ten opzichte van de normale versies.

De belangrijkste wijziging aan de aandrijflijn is het gebruik van Opel’s Easytronic-systeem. Dat is een geautomatiseerde handbak die de gewone handgeschakelde versnellingsbak vervangt. Het systeem kan naar keuze als een handbak (zonder koppeling) of een automaat gereden worden, maar weegt minder dan een klassieke automaat. Opel wijzigde de sturingssoftware zo dat de motor zo veel mogelijk op het zuinigste toerental draait en paste tevens de spreiding van de bak aan. Aangepaste 175/65 banden zorgen voor een daling in de rolweerstand van 10%. De wijzigingen aan de motor zelf bleven beperkt tot details. De krachtbron is nog steeds 58pk sterk en ontwikkeld 85Nm trekkracht bij 3.800t/min. Daarmee kan deze vierde Corsa Eco naar 100km/u in 18,5 seconden. Door de betere luchtweerstand is de topsnelheid van 157km/u zelfs een tikkeltje hoger dan die van de reguliere 1.0.

De Opel Corsa Eco 4 moet minimaal € 10.800 kosten. Metaalkleur is standaard en je kan uit de volledige optielijst, inclusief airco, kiezen. Hij is leverbaar met drie of vijf deuren.