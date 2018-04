Maserati Quattroporte komt terug

Door: BV

D

e tentoonstelling over Maserati en Ferrari in het Japanse Museum voor Hedendaagse kunst in Tokyo, dat op 27 april de deuren opent, begint stilaan het Walhalla voor liefhebbers van Italiaanse sportwagens te worden. Ferrari, dat na Fiat in 1999 de leiding over Maserati kreeg, stelt op die tentoonstelling immers reeds het FX-prototype voor. Dat is de gedoodverfde opvolger voor de legendarische F40 en F50 en er is ook nieuws over Maserati.

Hoewel de presentatie van het nieuwe model naar alle waarschijnlijkheid nog meer dan een jaar zal duren, licht de sportwagenbouwer uit Modena toch al een tip van de sluier over de nieuwe Maserati Quattroporte. De eerste Quattroporte kwam al in 1963 op de mark. Na heel wat verwikkelingen en bemoeienissen van o.a. Citroën en De Tomaso kwam na niet eens 1.000 geproduceerde wagens in 1996 de laatste versie op de markt. Intussen staat ook die niet meer in de catalogus, maar daarin komt dus opnieuw verandering. Behalve de tekeningen en het kleimodel dat de constructeur op de tentoonstelling in Tokyo zal voorstellen is nog niet veel over het nieuwe model bekend. Aangenomen wordt dat men dezelfde basis zal gebruiken als voor de Coupé en de recent gelanceerde Spyder. Die hebben momenteel een 4.3l V8 met 390pk onder de kap. Het ontwerp van de nieuwe vierdeurs sportwagen is van de hand van Pininfarina.