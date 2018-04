Ferrari FX prototype

Door: BV

p 26 april zal de Italiaanse sportwagenbouwer op de “Artedinamyca”, een tentoonstelling over Ferrari en Maserati in het Museum voor Hedendaagse Kunst in Tokyo, de FX voorstellen. Dat is een prototype van een nieuwe supersnelle Ferrari die in een beperkte reeks zal gebouwd worden en de traditie van de legendarische F40 en F50 zal verderzetten. Onder welke naam dat zal gebeuren is nog niet duidelijk, FX is slechts de werktitel.

Het ontwerp en de lijnen van het koetswerk verraden een band met gevierde Formule-1 wagens van het merk. Terecht, want volgens Ferrari zal de productieversie van de FX, die op 26 september op het Autosalon van Parijs zal debuteren, meer F1-techniek bevatten dan ooit tevoren. Een V12 achter de cockpit, een gerobotiseerde versnellingsbak met bediening aan het stuur en absoluut bloedstollende prestaties dus.