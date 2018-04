1-liter auto van Volkswagen

Door: BV

D

e autobouwer stelde tijdens zijn 42steaandeelhoudersvergadering in Hamburg verassend een nieuw prototype voor; de VW 1L. Een auto die 100km kan rijden met amper één liter diesel. De grote baas bij VW, Dr. Piech (die nu opgevolgd wordt door Dr. Pischetsrieder), reed het prototype op eigen kracht over de openbare weg van het VW hoofdkwartier in Wolfsburg naar het hotel in Hamburg. Hij verbruikte daarbij gemiddeld 0,99l/100km.

De Volkswagen 1L kan dat cijfer halen dankzij een ver doorgedreven gebruik van lichte materialen en een sterk aërodynamische vorm. Het koetswerk kreeg zijn vorm volledig in de windtunnel, met een zeer lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,159 tot gevolg. Om het frontaal oppervlak zo klein mogelijk te houden week men af van de gebruikelijke zetelopstelling. Bestuurder en passagier van deze tweezit zitten achter elkaar. De wagen is daardoor 3,65m lang en slechts 1,25m breed. Om gewicht te besparen werd het onderstel in magnesium gemaakt, wat nog lichter is dan aluminium. Het koetswerk bestaat volledig uit carbonvezel. Omdat verf vanzelfsprekend ook een massa heeft, is het niet geverfd.

Voor de aandrijving zorgt een centraal voor de achteras geplaatste 0,3l 1-cilinder direct ingespoten dieselkrachtbron zonder turbo. Die wordt gekoppeld aan een geautomatiseerde zesversnel lings- bak die via een draaischakelaar op het dashboard wordt bediend. De diesel ontwikkelt 8,5pk bij 4.000t/min. Daarmee haalt de slechts 290kg wegende bolide zonder problemen 120km/u. De benzinetank met 6,5l inhoud geeft het prototype een autonomie van iets meer dan 650km. Lichtmetaal werd ook gebruikt voor de volledige aandrijflijn en de 16-duims wielen. De banden hebben een geoptimaliseerde rolweerstand. Voor de ophanging koos men vooraan voor dubbele wishbones. Achteraan zit een as van het De Dion-type.

In het sobere interieur, toegankelijk via een enkele vleugeldeur, maakten de meer gebruikelijke zetels plaats voor exemplaren met een magnesium frame. De gebruikelijk dikke bekleding werd weggelaten en vervangen door een opgespannen stof die toch voor een minimum aan comfort zou moeten zorgen. Er is zelfs plaats voor bagage; onder een apart kofferdeksel kan je 80l kwijt. Ondanks het lage gewicht werd ook de veiligheid van de inzittenden niet uit het oog verloren. Het kleine ding heeft ABS, ESP, een bestuurdersairbag en kreukelzones vooraan. Achteruit rijden wordt vergemakkelijkt door een in de achterpartij geïntegreerde camera. Gelukkig want een achterruit of spiegels heeft de 1L niet.

Volkswagen benadrukt dat de 1L niet zomaar een prototype is. Volkswagen ziet in de (vermoedelijk verre) toekomst mogelijkheden voor een volledig nieuwe familie ultra-economische personenwagens.