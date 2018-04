Mini met CVT-automaat

Door: BV

r is weer een nieuwe variant van de Mini beschikbaar. BMW biedt de compacte vierzitter aan met een automaat met continue variabele transmissie van fabrikant ZF. Die beschikt in tegenstelling tot een klassieke automaat niet over versnellingen, maar gebruikt een riem met vaste lengte die over twee elektronisch gestuurde riemschijven ligt. De V-vormige ruimte tussen beide schijven kan worden aangepast waardoor de overbrengingsverhouding wijzigt. Specifiek voor het systeem is dat de instelling traploos is. Het resultaat is een opmerkelijk soepele en homogene versnelling. Bovendien weegt de CVT minder dan een klassieke automaat, al weegt hij nog steeds meer dan een handgeschakelde bak.

De bediening van de bak voorziet in de klassieke functies en een sportieve modus, maar de bak kan desgewenst ook handmatig geschakeld worden. Met het ontbreken van de ‘klassieke’ versnellingen schakelt de bak dan tussen 6 vastgestelde verhoudingen van de transmissie. Je kan dat doen door in de sportmodus het pookje vooruit of achteruit te duwen (als je wil op- of terugschakelen) of -optioneel- via knoppen op het stuurwiel. De CVT-automaat kost € 1.470.