Hasselt milieuvriendelijk met Ford Th!nk

Door: BV

D

e Limburgse hoofdstad draagt milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel. Daarom ook ondertekende de stad al in 1995 het Klimaatverbond dat inhoudt dat de stad zich zo veel mogelijk zal inzetten om de uitstoot van CO2-gassen tegen 2010 te halveren en het gebruik van CFK’s volledig af te bouwen.

Een stap in de goede richting is alvast het gebruik van elektrisch vervoer. Elektrische auto’s hebben immers een hoger rendement en hebben geen uitstoot. Hasselt start samen met Ford een proefproject van een maand met de in Noorwegen gebouwde elektrische Ford Th!nk. Die is net geen drie meter lang en biedt plaats aan twee personen en heeft nog behoorlijk wat laadruimte. De Th!nk heeft een actieradius van 80km en haalt een topsnelheid van 90km/u. Geschikt dus voor de veelal korte verplaatsingen binnen een stad. Milieuvriendelijk gaat bij het kleine Fordje ook verder dan enkel maar de uitstoot; het hele koetswerk is vervaardigd uit Polyethyleen, een materiaal dat volledig recycleerbaar is en bovendien meer dan een klassiek koetswerk kras- en deukbestendig is. Het hart van de Th!nk is een elektromotor die door een Nikkel-Cadmium-batterij gevoed wordt. Die heeft een levensduur van 10 jaar.