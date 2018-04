Volvo is 75 jaar jong

Door: BV

D

e Zweedse constructeur is 75 jaar jong. Het autobedrijf werd op 25 juli 1924 door Assar Gabrielsson en Gustaf Larson, twee autofanaten, opgericht tijdens een maaltijd in het Stockholmse Surehof Restaurant. De eerste Volvo verlaat op 14 april 1927 de fabriek. Het is een ÖV4 (foto1), bijgenaamd Jakob, met een tweeliter benzinemotor met 28pk. Van het model, een cabriolet, werden amper 300 exemplaren verkocht. Ook de export liep in de beginjaren niet van een leien dakje. De eerste twee productiejaren gingen welgeteld 51 Volvo’s naar het buitenland.

Na wat financiële perikelen aan het eind van de jaren twintig komt in 1935 de PV36 op de markt. Die wagen, bijgenaamd Carioca, valt op door zijn ronde vormen en diverse -in die tijd- vooruitstrevende technologieën, zoals een onafhankelijke wielophanging.

Met de daaropvolgende modellen groeide het succes. In 1955 boort Volvo met de PV444 (foto 2), die in 1944 reeds als Volvo’s eerste gezinswagen werd gepresenteerd, de Amerikaanse markt aan. Tegen de verwachtingen in wordt de verkoop een succes en de VS is ook nu nog één van Volvo’s belangrijkste afzetmarkten. Van de PV444 komt er ook een break, de Duett.

Tijdens de tweede helft van de jaren vijftig ziet de legendarische Amazone, die je ook in België nog af en toe op de weg tegenkomt, het levenslicht. De veiligheid was al van in het begin een bezorgdheid van de ontwerpers van Volvo, maar in 1959 kwamen de Zweedse ingenieurs met een simpele uitvinding die vandaag de dag nog steeds essentieel is. De driepuntsveiligheidsgordel was een enorme verbetering ten opzichte van de toen courant gebruikte heupgordels.

De belangrijkste Volvo’s uit de jaren zestig en zeventig zijn de sportieve P1800 en de 140, die als eerste Volvo tegelijkertijd als Sedan en als Break werd ontwikkeld. In de jaren tachtig onderscheidt Volvo zich vooral op het vlak van design, want de autobouwer laat de trend voor ‘rond’ volledig links liggen. Tijdens de jaren negentig volgt dan toch een modernisering, met de 7- en 8- reeksen, maar naast een onmiskenbaar veilig imago is ook een stilistische kloof met de concurrentie geslagen, met fervente voorstanders én tegenstanders. In 1999 wordt Ford eigenaar van het Zweedse motorconcern.

De laatste realisaties van het merk, de op éénzelfde platform gebaseerde S60, V70 en S80, brengen een zeker modern dynamisme is de lijn, al wordt de eigenheid van het merk behouden. Volvo mikt ook nog steeds op de Amerikaanse markt. In januari van dit jaar werd dan ook de XC90 (foto 3) geïntroduceerd. De eerste SUV van de autobouwer.