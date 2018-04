Rover exclusief voor Caterham

Door: BV

over heeft een strategisch partnership gesloten met de gespecialiseerde sportwagenconstructeur Caterham.

Door de overeenkomst wordt Rover de exclusieve leverancier voor de volledige aandrijflijn van het Caterham-gamma met als bekendste model de Caterham 7 (Seven), de eigenzinnige Lotus-7 replica’s. In feite gaat het om een verlenging van het contract want de K-series motoren liggen al meer dan een decennium onder de kap van de Caterhams. De opgepepte 1.8l Rover-krachtbronnen tonen daar hun betrouwbaarheid in extreme situaties want de sportieve tweezitters worden niet zelden op circuit gebruikt. In de UK hebben ze zelfs een eigen kampioenschap, met spektakel als hoofdingrediënt.

Zowel Gordon Poynter (commercieel directeur bij Rover) als Simon Nearn (de grote baas bij Caterham) benadrukken dat de overeenkomst veel verder zal gaan. De eerste indicatie is te vinden in de ‘XPower’-benaming. Die siert nu de krachtigste MG’s, maar zal voortaan ook bij Caterham terug te vinden zijn.