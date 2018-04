Opel Astra OPC

Door: BV

O

p het minder bekende Auto Mobil International-autosalon in het Duitse Leipzich, van 13 tot 21 april, stelt Opel twee nieuwe sportieve versies voor. Na de Opel Astra Coupé, de Astra Cabrio en de Opel Zafira OPC krijgen de Astra driedeurs en break nu ook de gekende 2-liter benzinekrachtbron met turbo ingelepeld.

Eerder was er al een beperkte serie Opel Asta OPC, in 1999. Die driedeurs had een 2-liter benzinemotor met 160pk onder de kap. De turbomotor van de nieuwe variant produceert 192pk en voldoet aan de Euro 4-emissienormen. Daarmee haalt de Astra driedeurs een top van niet minder dan 240km/u. De break blijft steken op 231km/u. Het spurtje naar 100km/u wordt door beide modellen afgehaspeld in minder dan 8 seconden. Toch zou het verbruik met al dat sportieve geweld beperkt moeten blijven; 8,9l voor de driedeurs en 9,5l voor de break.

Opel verlaagde de ophanging van beide types met respectievelijk 20mm vooraan en 10mm achteraan. Het systeem is vanzelfsprekend voorzien van steviger afgestelde schokdempers. Het contact met de weg is voor rekening van dikke 215/40 rubbers (215/45 voor de break), gemonteerd op specifieke 17-duims lichtmetalen velgen.

Een maximale veiligheid wordt gegarandeerd door een remsysteem met vier geventileerde schijfremmen, TC Plus tractiecontrole, ABS van de laatste generatie en een speciaal getuned ESP-systeem.

De Astra-sportmodellen zijn verkrijgbaar in vier specifieke koetswerkkleuren; Arden Bleu, Star Silver, Sapphire Black en Magma Red. Andere uiterlijke herkenningspunten zijn de hertekende bumpers met grotere luchthappers, speciale sportieve achteruitkijkspiegels, donkere koplampen en achterlichten, het specifiek rooster met OPC-logo en de achterspoiler (een kofferspoiler voor de driedeurs, een dakspoiler voor de break). Binnenin zitten bestuurder en voorpassagier in sportzetels van Recaro. De bekleding is deels in leder.

U mag beide modellen de komende herfst bij de dealer verwachten. De sportieve driedeurs loopt alvast vanaf september bij de Opel-fabriek in Antwerpen van de band.