Snelle Chrysler PT-Cruiser

hrysler gaat van de in de VS zeer populaire Cruiser, naast een in Genève voorgestelde cabrioversie, ook een sportieve variant maken. De PT-Cruiser GT krijgt een 2.4l motor met turbo onder de kap. Die is goed voor 215pk bij 5.000 t/min. Voor de overbrenging zorgt een handbediende bak met vijf verhoudingen. De Amerikanen zullen vanzelfsprekend ook kunnen opteren voor een viertrapsautomaat met een Tiptronic-functie die Chrysler ‘Autostick’ noemt. De ophangingskarakteristieken werden aangepast aan de sportieve aspiraties van het model.

Uiterlijk is de snelle Amerikaan herkenbaar aan de GT- en 2.4L Turbo-badging op de achterklep, zijskirts, een licht hertekende voor- en achterbumper; een grotere chromen uitlaat en lichtmetalen 17-duimswielen met 205/50 rubber. Voor de gelegenheid wordt alles, inclusief bumpers en roosters, meegespoten in de kleur van het koetswerk.

In het interieur zorgde men voor aangepaste vloermatten, een specifiek instrumentenbord en natuurlijk sportzetels.

De PT-Cruiser GT zal van de band lopen in de Chrysler-fabriek in Toluca, Mexico. De lancering is voorzien voor de herfst van dit jaar. De kans is groot dat hij ook naar Europa komt.