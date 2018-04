Spektakel van Opel in Disneyland Parijs

Door: BV

G

eneral Motors Europe heeft een langetermijnovereenkomst gesloten met Euro Disney in Parijs. Daardoor zal Opel vanaf nu in het hele park prominent aanwezig zijn en zullen de meeste wagens in het wagenpark van Euro Disney het embleem met de bliksemschicht dragen.

In Disney’s nieuwe themapark, Walt Disney Studios, is voor Opel ook een hoofdrol weggelegd. Het nieuwe park geeft de bezoeker een opwindende kijk op de magie van cinema, televisie en animatiefilm. Eén van de spectaculairste attracties is de ‘Stunt Show Spectacular’. De show duurt een half uur en tijdens een deel daarvan wordt de held van dienst, in een speciaal door Opel ontworpen bolide, binnen het decor (een zuiders aandoend stadje) achternagezeten door een hele bende slechterikken in Opel Corsa’s GSI. Ook andere modellen van de constructeur komen tussen de ontploffingen, jumps en spectaculaire acties door in beeld.

Disney verwacht met het nieuwe themapark vooral gezinnen met kinderen en jonge volwassenen aan te trekken.