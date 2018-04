Kalos: nieuwe Daewoo

Door: BV

e Koreaanse constructeur komt nog dit jaar met een nieuw model op de proppen. De Kalos werd in Genève vorig jaar voor het eerst aan het publiek getoond, toen nog als concept, en stond nu op dezelfde stand te pronken in de productie-uitvoering.

Daewoo, dat naar alle waarschijnlijk door General Motors wordt opgeslorpt (beide partijen ondertekenden daartoe in september al een intentieverklaring en de onderhandeling zitten intussen in een ver gevorderd stadium), wil met dat model doordringen in het B-segment.

De Kalos ŐGrieks voor mooi- wordt gebouwd in twee koetswerkuitvoeringen. Een sportief gelijnde vijfdeurs die 3,85m lang, 1,49m hoog en 1,68 breed is en een klassieke vierdeurs sedan met dezelfde hoogte en breedte maar een lengte van 4,23m. De nieuweling is dus compacter dan de huidige Daewoo Lanos, die uit het gamma verdwijnt.

Uiterlijk breekt de Kalos met de huidige Daewoo-stijl. Het nieuwe model krijgt een strak getekende koets met enkele opvallende details en een simpel, krachtig lijnenspel. Met een relatief grote hoogte wordt ook dit nieuwe model feitelijk een kruising tussen een compacte monovolume en een klassieke vijfdeurs. In het interieur zit je dus wat hoger en rechter en neem je dus in de lengte minder plaats in. Achter de passagiers kan je nog 200l bagage kwijt. Bij de sedan is de toename in lengte (38cm) bijna volledig voor rekening van de koffer. Die heeft dan een inhoud van 320l. De binnenuitrusting vertoont nog meer gelijkenissen met een MPV. Daewoo besteedde extra aandacht aan opbergruimte, 12-voltstekkers en je kan opteren voor opklapbare tafeltjes op de rug van de voorzetels.

Onder de kap komen twee benzinekrachtbronnen met een cilinderinhoud van respectievelijk 1.144 en 1.349cc. De 1.2l ontwikkeld 71pk bij 5.500t/min. en heeft een maximumkoppel van 102Nm bij 4.000t/min. De 1.4l heeft 9 paarden meer (bij 5.600t/min.) en is goed voor een maximale trekkracht van 115Nm (bij 3.200t/min.). De overbrenging gebeurt middels een handgeschakelde vijfbak, maar de 1.4 kan optioneel gekoppeld worden aan een automaat.

Als alles volgens plan verloopt, komen de eerste exemplaren in september naar België. De keuze zal zich dan beperken tot de vijfdeurs met 1.4l motor. In 2003 volgt een uitbreiding van het gamma.