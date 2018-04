Door: BV

e nieuwe Fiesta werd in september voorgesteld op het Salon van Frankfurt, maar de lancering in België was pas voorzien aan het eind van de zomer 2002. Ongeveer een jaar na de voorstelling dus. Nu kondigd Ford aan dat de nieuwelings sneller komt dan verwacht: in juni zullen de eerste exemplaren in de showroom staan.

De Fiesta zal verkrijgbaar zijn met een 1.3l 8-kleppen benzinemotor, twee Duratec 1.4 of 1.6-liter benzinemotoren met 16 kleppen en een Duratorq 1.4l diesel.