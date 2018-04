Suzuki Special

Door: BV

D

e Japanse constructeur brengt van de Ignis en de Wagon R een speciale versie op de markt die toepasselijk luistert naar de naam ‘Special’.

De supercompacte monovolume van de constructeur, de Wagon R, heeft in de speciale reeks o.a. recht op ABS, metaalkleur, lichtmetalen velgen, mistlampen, zijschorten en spoilers, een specifieke zetelbekleding en afstandsbediening. Hij is verkrijgbaar in de kleuren zwart en zilvergrijs.

De extra uitrusting voor de Ignis is zo goed als dezelfde en is verkrijgbaar in zwart, zilvergrijs en blauw. In beide gevallen is de uitrusting goed voor een meerwaarde van € 1.600. Onder de kap van beide ‘Specials’ zit een 1.3l viercilinder benzinemotor. In de Wagon R is die 76pk sterk, de Ignis heeft recht op 83 paarden. Het prijskaartje is voor beide wagens identiek: € 9.999 (403.358 BEF).